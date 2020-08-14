Ничего личного: США подсели на российскую нефть

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов. Почему при этом американцы сами на них подсели, разбиралось РИА Новости.

Рекордный экспорт

На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы . За океан отправили более 7,46 миллиона тонн, это 12 процентов общего экспорта. Больше всего купили Нидерланды — 12,19 миллиона тонн, американцы на втором месте, на третьем — Мальта с 4,4 миллиона тонн.

Причем Нидерланды и Мальта — транзитные хабы, оттуда нефтепродукты отправляют в другие страны. То есть фактический экспорт в США может быть еще выше, поскольку ФТС не учитывает такие поставки.

Действительно, по сведениям Управления энергетической информации США (EIA), американский импорт российской нефти за первые пять месяцев года почти достиг 68 миллионов баррелей, или 9,3 миллиона тонн. Это больше, чем у ФТС за шесть месяцев, поскольку EIA фиксирует не страну отправки, а производителя.

К тому же в июле американцы нарастили закупки российского мазута — на 16 процентов относительно июня.

Нечем замещать

Все дело в том, что США сами лишили себя венесуэльской тяжелой нефти, а технология ряда нефтеперерабатывающих предприятий не позволяет использовать только легкую, поступающую из Пермского бассейна и Западного Техаса. Ее необходимо смешивать с тяжелой, которую закупали в Южной Америке. Но Трамп ввел санкции против венесуэльской госкомпании PVSDA, и у НПЗ возникли серьезные проблемы с сырьем.

В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy , Chevron.

Альтернативой могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу, но саудиты отказались увеличивать добычу. В результате экономика потеснила политику — пришлось обратиться к России.

"Вашингтон делает все, чтобы не позволить "Газпрому" завершить строительство "Северного потока — 2". Однако это не мешает сотрудничеству, если экономические интересы совпадают", — отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

"Последние геополитические события в мире перераспределили рынок нефти в пользу России, так как в США отказались от поставок из двух других стран и наложили на них санкции. Таким образом, Urals стал единственно доступным тяжелым сортом", — подтверждает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.

Помимо подходящих характеристик, российское сырье привлекательно по цене. По данным Минфина, марка Urals в январе — июле котировалась в среднем на уровне 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе — июле прошлого года — 65,27.

К тому же стоимость фрахта значительно снизилась. А с выходом из карантина потребление топлива выросло — люди начали больше ездить и летать на самолетах.

Кризис в отрасли

Из-за обвала нефтяных цен число буровых установок в США сократилось до многолетнего минимума. Нефтепровод Dakota Access закрыли из-за нарушений экологического законодательства.

Добыча упала с пиковых 13,1 до 11,1 миллиона баррелей в день. Причем это коснулось наиболее продуктивных сланцевых бассейнов США — Пермского, Игл-Фордского, Баккенского, Ниобромского, Анадаркского, Аппалачинского и Хейнсвилльского. По прогнозу EIA, опубликованному 11 августа, средняя мощность производства отрасли в этом году составит 11,26 миллиона баррелей в день, а в 2021-м — 11,14. К декабрю именно американцы внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти, предрекает EIA.

По данным Haynes & Boone, с января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с совокупным долгом порядка 25,2 миллиарда долларов. В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, а также California Resources и пионер отрасли — Chesapeake Enеrgy. В июне еще один крупный производитель Extraction Oil & Gas, не сумев выплатить в срок проценты по долгу, обратился в суд по поводу банкротства.

По оценкам Rystad Energy, до конца года почти полторы сотни американских нефтегазовых компаний объявят себя экономически несостоятельными. Сланцевая добыча может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. В итоге, предсказывает ShaleProfile Analytics, отрасль недосчитается трети производственных мощностей.