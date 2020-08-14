Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.59
86.65
86.84
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.94
–0.02 Золото
1949.26
+0.04 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1813
–0.0034
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти 

РИА Новости 48 минут назад
Ничего личного: США подсели на российскую нефть
Фото: Reuters
За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов. Почему при этом американцы сами на них подсели, разбиралось РИА Новости.

Рекордный экспорт

На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы. За океан отправили более 7,46 миллиона тонн, это 12 процентов общего экспорта. Больше всего купили Нидерланды — 12,19 миллиона тонн, американцы на втором месте, на третьем — Мальта с 4,4 миллиона тонн.
Причем Нидерланды и Мальта — транзитные хабы, оттуда нефтепродукты отправляют в другие страны. То есть фактический экспорт в США может быть еще выше, поскольку ФТС не учитывает такие поставки.
Действительно, по сведениям Управления энергетической информации США (EIA), американский импорт российской нефти за первые пять месяцев года почти достиг 68 миллионов баррелей, или 9,3 миллиона тонн. Это больше, чем у ФТС за шесть месяцев, поскольку EIA фиксирует не страну отправки, а производителя.
К тому же в июле американцы нарастили закупки российского мазута — на 16 процентов относительно июня.

Нечем замещать

Все дело в том, что США сами лишили себя венесуэльской тяжелой нефти, а технология ряда нефтеперерабатывающих предприятий не позволяет использовать только легкую, поступающую из Пермского бассейна и Западного Техаса. Ее необходимо смешивать с тяжелой, которую закупали в Южной Америке. Но Трамп ввел санкции против венесуэльской госкомпании PVSDA, и у НПЗ возникли серьезные проблемы с сырьем.
В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron.
Альтернативой могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу, но саудиты отказались увеличивать добычу. В результате экономика потеснила политику — пришлось обратиться к России.

"Вашингтон делает все, чтобы не позволить "Газпрому" завершить строительство "Северного потока — 2". Однако это не мешает сотрудничеству, если экономические интересы совпадают", — отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

"Последние геополитические события в мире перераспределили рынок нефти в пользу России, так как в США отказались от поставок из двух других стран и наложили на них санкции. Таким образом, Urals стал единственно доступным тяжелым сортом", — подтверждает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.

Помимо подходящих характеристик, российское сырье привлекательно по цене. По данным Минфина, марка Urals в январе — июле котировалась в среднем на уровне 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе — июле прошлого года — 65,27.
К тому же стоимость фрахта значительно снизилась. А с выходом из карантина потребление топлива выросло — люди начали больше ездить и летать на самолетах.

Кризис в отрасли

Из-за обвала нефтяных цен число буровых установок в США сократилось до многолетнего минимума. Нефтепровод Dakota Access закрыли из-за нарушений экологического законодательства.
Добыча упала с пиковых 13,1 до 11,1 миллиона баррелей в день. Причем это коснулось наиболее продуктивных сланцевых бассейнов США — Пермского, Игл-Фордского, Баккенского, Ниобромского, Анадаркского, Аппалачинского и Хейнсвилльского. По прогнозу EIA, опубликованному 11 августа, средняя мощность производства отрасли в этом году составит 11,26 миллиона баррелей в день, а в 2021-м — 11,14. К декабрю именно американцы внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти, предрекает EIA.
По данным Haynes & Boone, с января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с совокупным долгом порядка 25,2 миллиарда долларов. В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, а также California Resources и пионер отрасли — Chesapeake Enеrgy. В июне еще один крупный производитель Extraction Oil & Gas, не сумев выплатить в срок проценты по долгу, обратился в суд по поводу банкротства.
По оценкам Rystad Energy, до конца года почти полторы сотни американских нефтегазовых компаний объявят себя экономически несостоятельными. Сланцевая добыча может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. В итоге, предсказывает ShaleProfile Analytics, отрасль недосчитается трети производственных мощностей.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии 1
Рынки , Статьи , Экономика , Александр Разуваев , Газпром , Valero Energy Corporation , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Китай заподозрили в провокации
Китай заподозрили в провокации
Россиян предупредили о росте цен на газ
Россиян предупредили о росте цен на газ
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение