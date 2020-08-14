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Alibaba и Xiaomi войдут в гонконгский биржевой индекс Hang Seng 

Прайм 42 минуты назад
Alibaba и Xiaomi войдут в биржевой индекс Hang Seng
Фото: Reuters
Китайская интернет-компания Alibaba и производитель электроники Xiaomi будут включены в биржевой индекс Hang Seng Index с 7 сентября, говорится в сообщении оператора Hang Seng Indexes.
Ранее оператор объявил итоги пересмотра индексов по итогам квартала, завершившегося 30 июня. Вместе с Alibaba и Xiaomi в индекс также войдет WuXi Biologics, предлагающая решения для разработки и производства биологических препаратов, отмечается в сообщении.
Из индекса вместе с этим были исключены три фирмы: Sino Land, Want Want China Holdings и China Shenhua Energy.
По итогам торгов пятницы Hang Seng Index опустился на 0,19%, до 25183,01 пункта. При этом на следующей неделе ожидается отчетность компании Alibaba с результатами за первый квартал 2020-2021 финансового года.
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Рынки , Компании , Alibaba
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