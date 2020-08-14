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У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания 

Lenta.ru 2 часа назад
У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания
Фото: РИА Новости
Власти решили проверить россиян, которые хотя подзаработать на бирже. Как сообщает РБК, российский Центробанк показал варианты тестов для розничных инвесторов. В частности, граждан будут проверять на знание финансовых рисков. Их нужно будет успешно пройти, чтобы в будущем получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.
По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, задания будут делиться на два блока по несколько вопросов в каждом. Отчасти тестирование будет схоже с ЕГЭ, только в меньшем объеме. В тесте будет проверяться опыт инвестора и знание конкретных инструментов. Например, в демонстрационном блоке были вопросы о том, что такое маржинальность и может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером.
Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков. Проверки начнутся с апреля 2022 года, когда в силу вступит закон о категориях инвесторов. Кроме того, брокеров, которые допускают к торгам непрофессионалов, обяжут возмещать возможные убытки.
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Рынки , Центральный банк России
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