Эксперт предрёк подачу иска ЕС к США из-за «СП-2»

«Все эти политические шаги, принимаемые американским руководством, преследуют одну глобальную сверхзадачу — это продвижение интересов американского бизнеса, в данном случае СПГ. Что касается попытки отменить [решения США — прим. ГМ], то здесь, на мой взгляд, возможно только противостоять американской политики так, чтобы уже непосредственно американцы эти санкции и отменили. Никакое ВТО, никакой ООН это сделать не может. Единственная альтернатива — это если всем будет наплевать на американские санкции, но пока до этого момента ещё не дошло».