Эксперт предрёк подачу иска ЕС к США из-за «СП-2»

«Во-первых, это моральная поддержка Германии, на которую оказывают наиболее сильное давление со стороны Соединённых Штатов.
Во-вторых, это сильный шаг навстречу тому, чтобы в рамках ВТО, например, подавать иск против Соединённых Штатов, потому что Евросоюз является коллективным членом Всемирной торговой организации — не каждая страна ЕС по отдельности, а фактически у Евросоюза один голос, — поэтому консенсус в рамках Евросоюза по вопросу экстерриториальных санкции США очень важен».
«Все эти политические шаги, принимаемые американским руководством, преследуют одну глобальную сверхзадачу — это продвижение интересов американского бизнеса, в данном случае СПГ. Что касается попытки отменить [решения США — прим. ГМ], то здесь, на мой взгляд, возможно только противостоять американской политики так, чтобы уже непосредственно американцы эти санкции и отменили. Никакое ВТО, никакой ООН это сделать не может. Единственная альтернатива — это если всем будет наплевать на американские санкции, но пока до этого момента ещё не дошло».