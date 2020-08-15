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Эксперт предрёк подачу иска ЕС к США из-за угрозы санкций против «Северного потока-2» 

Говорит Москва 3 часа назад
Эксперт предрёк подачу иска ЕС к США из-за «СП-2»
Фото: РИА Новости
Эксперт предрёк подачу иска ЕС к США из-за угрозы санкций против «Северного потока-2». На днях против американских санкций из-за строительства этого газопровода выступили 24 страны Евросоюза.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин рассказал, что даёт такая коллективная нота.

«Во-первых, это моральная поддержка Германии, на которую оказывают наиболее сильное давление со стороны Соединённых Штатов.


Во-вторых, это сильный шаг навстречу тому, чтобы в рамках ВТО, например, подавать иск против Соединённых Штатов, потому что Евросоюз является коллективным членом Всемирной торговой организации — не каждая страна ЕС по отдельности, а фактически у Евросоюза один голос, — поэтому консенсус в рамках Евросоюза по вопросу экстерриториальных санкции США очень важен».

По его мнению, это достаточно существенное событие, которое направлено на преодоление подобного влияния США.

«Все эти политические шаги, принимаемые американским руководством, преследуют одну глобальную сверхзадачу — это продвижение интересов американского бизнеса, в данном случае СПГ. Что касается попытки отменить [решения США — прим. ГМ], то здесь, на мой взгляд, возможно только противостоять американской политики так, чтобы уже непосредственно американцы эти санкции и отменили. Никакое ВТО, никакой ООН это сделать не может. Единственная альтернатива — это если всем будет наплевать на американские санкции, но пока до этого момента ещё не дошло».

Представители 24 стран ЕС направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В Евросоюзе заявили, что такие санкции нарушают международное право, пишет издание «Welt». «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию двумя нитками трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Камкин , ВТО , ЕС , ООН , Госдеп США , РАН , Радиостанция "Говорит Москва"
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