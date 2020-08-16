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В ожидании девальвации доллара инвесторы будут взвинчивать курс евро 

Российская Газета 1 час назад
Курс на евро: Дан прогноз по валютному рынку
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Для того, чтобы настроения инвесторов к рублю изменились, доллар должен сначала резко упасть за пределами России. И тогда американскую валюту может вынести волной к курсу в 70 рублей. Но, вероятнее всего, это может произойти только к середине осени, считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд. Специально для "Российской газеты" он проанализировал возможные варианты развития событий на валютном рынке.
Петр, когда накануне августа мы с вами обсуждали перспективы рубля в этом месяце, вы назвали потолок укрепления доллара — 74 рубля. Не хотите сейчас скорректировать свой прогноз?
Петр Пушкарев: Нет. Когда мы обсуждали традиционно тревожную для рубля репутацию этого летнего месяца, я, действительно, предположил коридор с ориентирами в 67 и 74 рубля за доллар. Причем с высокими шансами для пары доллар/рубль поочередно потрогать каждую из этих границ.
В первые две рабочие недели августа доллар как раз и занялся основательно проверкой на прочность окрестностей верхней границы. Правда, выше отметки в 74 рубля американская валюта побывала лишь однажды, зато котировки выше 73,5 рубля тестировала трижды.
Но всякий раз доллар сваливался вновь поближе к 72,5 рубля. Тем самым, естественный потолок для доллара пока доказывает свою устойчивость к спекулятивным атакам.
Какая валюта в этой ситуации чувствует себя особенно уверенно? Рубль? Евро? Юань?
Петр Пушкарев: Столь успешная сопротивляемость рубля связана с продолжающимся и в августе вполне осознанным оттоком международных капиталов из долларовых подушек-резервов, в том числе из долговых бумаг американского казначейства.
Но уходят они в активы из Европы, Австралии, Канады и, вероятно, Китая. Подтверждения этим трендам хорошо видны по поведению растущих в цене валют-конкурентов доллара, среди которых ярче выделяется сейчас динамика по евро и юаню.
Однако курсовой риск держать средства в китайской валюте или вести в юанях расчеты до сих пор оценивается многими как высокий. Виной тому то и дело вспыхивающие противоречия между Китаем и США. И не только по торговле. Зато к единой европейской валюте таких претензий у глобального пула инвесторов не возникает.
Чем же евро так мила инвесторам?
Петр Пушкарев: Конечно, Европа изрядно разбавила свою денежную массу работой "печатного станка", но все-таки края Евросоюз видит.
Условия нового внешнего займа на 750 миллиардов евро лидеры ЕС обсуждали пять дней. И очень долго выверяли механизмы распределения финансовой ответственности за этот займ между национальными правительствами.
А Соединенные Штаты в это время жонглируют цифрами в два-три "лишних" триллиона, которые они, почти шутя, готовы напечатать, принимая новые и новые пакеты стимулов. А Минфин США под руководством Стива Мнучина готов за осень разместить новые внешние займы стоимостью еще в пару триллионов.
Инвесторов пугает, по сути, отложенная девальвация доллара, которой может через год-другой закончиться дело, когда пыль осядет. И они предпочитают более дисциплинированную валюту — евро.
Кроме того, фондовые биржи по всему миру делают ставку на появление вакцины, что приблизит победу над вирусом. Впрочем, мировая экономика уже активно восстанавливается, и нет надобности искать актив-убежище. Поэтому и нет резона приобретать низкодоходные казначейки США. Вот и растет спрос на новые облигации Еврокомиссии, выпускаемые под гарантии всего ЕС. А пара евро/доллар стабильно держится в коридоре 1,17-1,19, причем с прицелом на 1,20 и выше.
И до каких вершин дойдет курс евро в паре с рублем?
Петр Пушкарев: Курс евро/рубль вряд ли сможет надолго опускаться ниже отметки в 85. И, скорее всего, постепенно доберется до 90 рублей.
Знаковые сдвиги в накоплениях, расчетах в сторону евро подтверждают, что и ЦБ России сделал верную ставку на резервы в дорожающих активах: в золоте и в евро, а не в долларах. И дело тут не только в политике и санкциях. Но и в коммерческом следовании за общемировым трендом, который еще только набирает обороты.
За трендом отказа от доллара США?
Петр Пушкарев: Полный отказ от долларов нецелесообразен. За сырье и многие другие активы мир пока предпочитает рассчитываться в долларах. А вот копить доллары вдолгую все более невыгодно.
Отсюда увеличение доли евро в торговле со странами ЕС — до 43 процентов по сравнению с 38 процентами в конце 2019 года. И постепенный отказ от расчетов в долларах с Китаем, но опять же — больше в пользу евро, чем юаня.
И все-таки, есть у рубля шансы потеснить доллар?
Петр Пушкарев: Ослабляющий эффект на доллар способны оказать стимулы в виде новых долларовых инъекций, если их примет Конгресс США. И такое может случиться уже в ближайшие понедельник-вторник.
Это со временем может положительно сказаться на курсе рубля. Но, скорее всего, не в августе, а позднее. Пока рублю мешает укрепляться недостаточный денежный поток на все развивающиеся рынки, включая ЮАР, Индию и Бразилию.
Для изменения настроений по рублю требуется, чтобы доллар сперва резко упал за пределами России. И только в этом случае его может вынести волной к 70 рублям. А остальное довершит инерция. Но вероятнее теперь — только к середине осени. Пока же коридор 72-74 рубля за доллар может сохраниться. А если и слегка расширится, то лишь на короткое время.
Падение турецкой лиры очень навредило рублю?
Петр Пушкарев: Опасный пример турецкой лиры действует на рубль отрезвляюще.
Проблемы Турции, как показал опыт 2018 года, могут быть сильно преувеличены. И с уроном экономики от коронавируса, бюджетным дефицитом, с недостаточностью национальных резервов. Однако в тот раз турецкую валюту удалось обвалить вдвое, прежде чем все успокоились.
Вот и сейчас, когда турецкая валюта завершила торги на новом историческом дне, у спекулятивных элит возникает мощное искушение потягаться с турецким Центробанком дальше. И обвалить лиру до еще более глубокого дна, скажем, продвинуть курс до 8 лир за доллар.
Напрямую у проблем лиры нет связи ни с экономикой ЮАР, ни с финансовой системой России. Но привычка многих инвесторов рассматривать динамику валют развивающихся стран в некой связке, в логике общей инерции, в случае крутого пике лиры заставит их отложить покупки и российских финансовых активов.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , ЕС , Казначейство США , Конгресс США , Еврокомиссия , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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