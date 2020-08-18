События в США поднимут курс евро до максимума

Во вторник ситуация на внутреннем валютном рынке, вероятно, не претерпит особо значительных изменений. Специально для "Российской газеты" Михаил Коган , руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, на что может рассчитывать рубль в ближайшие недели:

— Уже сегодня у курса евро еще будет гипотетический шанс подняться к 87,50 рубля, но скорее он опустится ниже 87 рублей, — прогнозирует эксперт. — А вот у курса доллара техническая картина более определенная — сохранение диапазона в 72,7-74 рубля и движение к нижней границе.

Не ожидается во вторник и значимых макроэкономических событий, которые способны нарушить устоявшееся в последние две недели равновесие. Изменения последуют в среду вечером после публикации протокола к последнему заседанию ФРС

В этом документе глобальные инвесторы постараются обнаружить сигналы предстоящих изменений в политике ведущего центробанка планеты. Состоится ли официальный запуск очередного раунда количественного смягчения? И развернется ли предметная дискуссия в отношении возможного введения таргетирования доходностей на рынке гособлигаций США?

Определенно у участников рынка появится повод для того, чтобы улучшить свои настроения, что отразится в росте цене на нефть и укреплении позиций рисковых активов, в том числе и в рубле. Ведь фактически обострение торговой войны между США и Китаем отложено на ноябрь после выборов президента США. А разногласия в Конгрессе по поводу третьего пакета стимулов нивелированы указами президента США Трампа, которые продлили в высокой степени действие текущих повышенных пособий по безработице. Последнее поддержит восстановление экономики США.

В среду также намечено заседание мониторингового комитета ОПЕК+. После июльской встречи, по итогам которой страны-нарушители соглашения об ограничении нефтедобычи взяли на себя дополнительные обязательства по сокращению производства на 842 тысяч баррелей в сутки, интриги ждать не приходиться. Нефтяной рынок уже вернулся к балансу.

Возвращаясь к рублю, можно отметить и намеченный на середину недели аукцион по размещению ОФЗ. Предыдущий был признан несостоявшимся. На этот раз при сохранении относительно стабильных настроений на внешних рынках возникнет шанс на коррекционные покупки ОФЗ и со стороны нерезидентов. А динамика инфляции позволяет Банку России в сентябре рассмотреть вариант понижения ключевой ставки на 0,25 процента, что поддержит рубль.

Тем не менее текущая консолидация, несмотря на шансы ее продления в течение этой и следующей недели, с высокой вероятностью, завершится новым раундом ослабления национальной валюты. Ключевым фактором станут намеченные на ноябрь президентские выборы в США.

Это вернет в повестку дня санкционные риски, риски ухудшения настроений на рынках из-за сохранения высоких шансов на победу демократа Джо Байдена и риски обострения отношений с Китаем.

При реализации этого сценария доллар станет дороже 75 рублей, евро достигнет максимума в этом году в 89,50 рубля. В целом ухудшение платежного баланса не позволяет рассчитывать на усиление национальной валюты в ближайшие месяцы.