Цена золота: Россия обрушила мировой рынок

Аналитики заявили, что резкое падение цен на золото, среди прочего, связано с регистрацией вакцины от коронавируса в России. Эта новость подбодрила инвесторов и заставила отвернуться от золота в пользу высокорисковых активов.

Как писал «Рамблер», ранее цены на золото побили исторический рекорд, поднявшись выше двух тысяч долларов за унцию (около 30 граммов золота).

Драгметалл дорожал с марта, эксперты объясняли, что золото начинают активно скупать, когда в мире пропадает доверие ко всем валютам.

На прошлой неделе золото упало в цене до 1921,65 доллара (минимальное значение с 28 июля), а затем и до 1863 долларов, но позже вернулось к росту.

Аналитики объяснили «Известиям», что новости о появлении вакцин дают надежду на победу над пандемией и стабилизацию глобальной экономики. В то же время эксперты выразили уверенность, что цены на золото не слишком скоро вернутся к докризисному уровню.