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Российские индексы умеренно растут в начале торгов 

Банки.ру и ещё 12 2 часа назад
Российские индексы умеренно растут в начале торгов
Фото: РИА Новости
Российские индексы двинулись разнонаправленно на самом старте торгов, впоследствии продемонстрировав ограниченный рост, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи открыл торги на отметке 3 056,72 пункта после закрытия на уровне 3 052,46 накануне, а индекс РТС после закрытия на отметке 1 308,71 в самом начале торгов составил 1 306,53.
На 10:14 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,24% к уровню предыдущего закрытия и равнялся 3 059,65 пункта; индекс РТС на тот же момент времени был на уровне 1 311,41 (плюс 0,21%).

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — отмечала незадолго до старта российской сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«По состоянию на утро вторника на азиатских рынках акций преобладает инерционная повышательная динамика — в выраженном «минусе» лишь корейский KOSPI. Однако фьючерсы на американские индексы не демонстрируют значимых отклонений, европейские — умеренно снижаются, как и цены на нефть. Мы ждем сегодня некоторого охлаждения мировых рынков, испытывающих дефицит триггеров для продолжения роста… Сегодня мы ждем перехода индекса Мосбиржи к проторговке середины диапазона 3 000—3 100 пунктов, видим риск перехода индекса в нижнюю часть диапазона в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона и новых попыток цен на нефть Brent уйти ниже 45 долларов за баррель», — отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.
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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Евгений Локтюхов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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