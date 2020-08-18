Российские индексы умеренно растут в начале торгов 

Российские индексы двинулись разнонаправленно на самом старте торгов, впоследствии продемонстрировав ограниченный рост, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи открыл торги на отметке 3 056,72 пункта после закрытия на уровне 3 052,46 накануне, а индекс РТС после закрытия на отметке 1 308,71 в самом начале торгов составил 1 306,53.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,24% к уровню предыдущего закрытия и равнялся 3 059,65 пункта; индекс РТС на тот же момент времени был на уровне 1 311,41 (плюс 0,21%).

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — отмечала незадолго до старта российской сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.