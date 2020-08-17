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Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии 

Павел Тиунов 1 час назад
Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Российский рубль в краткосрочной перспективе может резко подешеветь по отношению к доллару и евро, заявил «Российской газете» FxPro Александр Купцикевич. Российская национальную валюту, по его мнению, могут потянуть за собой стремительно падающие белорусский рубль и турецкая лира.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время формально положение российского рубля выглядит устойчивым: этому способствуют низкий объем госдолга, низкие процентные ставки по нему, а также внушительные накопленные золотовалютные резервы.
При этом, по его словам, нацвалюта не может полностью игнорировать отток капитала с развивающихся рынков: в частности, инвесторы постепенно отказываются от вложения средств в белорусский рубль и турецкую лиру. В первом случае, сказывается нестабильная политическая обстановка в стране, во втором — скандал с Евросоюзом из-за бурения шельфа для добычи газа недалеко от Кипра.

«Скоро при сохранении этих негативных тенденций может произойти переоценка рынков для всех стран», — заявил Купцикевич.

Аналитик отметил, что если ситуации в Турции и Белоруссии будут накаляться в дальнейшем, то рубль «может перейти в фазу активного ослабления». В этом случае российская нацвалюта с большой долей вероятности опустится до отметки 90 рублей за евро и 77 рублей за доллар.
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Комментарии
Рынки , Александр Купцикевич , ЕС , "Российская газета"
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