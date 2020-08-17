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Биржи КНР выросли на фоне новых мер ЦБ, индекс Японии снизился на данных по ВВП 

Прайм 29 минут назад
Биржи КНР выросли
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник на фоне новых мер ЦБ Китая по поддержке экономики; при этом японский Nikkei 225 снизился на данных о рекордном падении ВВП страны во втором квартале, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,34% — до 3438,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,92%, до 2287,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 25347,34 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,81% — до 6076,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,83%, до 23096,75 пункта. В Южной Корее торги не проводились в связи с выходным днем. В пятницу южнокорейский KOSPI снизился на 1,23% — до 2407,49 пункта.
Оптимизм на рынках Китая был связан со стимулирующими мерами центробанка страны. Народный банк Китая произвел вливание ликвидности в экономику на 700 миллиардов юаней (около 100 миллиардов долларов) через годичную программу среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF), ставка была сохранена на уровне 2,95%.
Японский Nikkei 225 снизился на данных по ВВП. По данным властей Японии, во втором квартале ВВП упал на 7,8% в квартальном выражении и на 27,8% — в годовом. Ожидалось снижение на 7,6% и 27,2% соответственно. Кроме того, что данные оказались хуже ожиданий, зафиксированный спад экономики японское правительство считает самым большим с 1955 года.
Трейдеры продолжают следить за новостями вокруг нового пакета стимулирования в США и отношениями Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп предлагает выделить на новый пакет мер около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.
При этом США и Китай отложили торговые переговоры, которые были назначены на 15 августа. Новая дата пока не определена.
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