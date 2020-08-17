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ФАС признала нефтетрейдеров виновными в скачке цен на топливо в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
ФАС признала нефтетрейдеров виновными в скачке цен
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла решение по делу о скачке цен на топливо на бирже в 2018 году, признав двух нефтетрейдеров виновными в картельном сговоре и нарушении закона о конкуренции, сообщил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

«ФАС России признала АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл» виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции», — передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В феврале ФАС завела антимонопольное дело против двух крупных нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» по подозрению в сговоре, который привел к скачку цен на топливо на бирже весной 2018 года.
Позже Арбитражный суд Москвы признал незаконным возбуждение Федеральной антимонопольной службой этого дела, однако ведомство обжаловало это решение.
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Рынки , Андрей Тенишев , ФАС , РИА Новости
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