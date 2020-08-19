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Что будет с рублем в сентябре 

Российская Газета 2 часа назад
Что будет с рублем в сентябре
Фото: ТАСС
Динамика курса российской валюты в сентябре будет зависеть преимущественно от внешних факторов. Прежде всего, от темпов восстановления мировой экономики и статистики, связанной с пандемией коронавируса, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Если инвесторы увидят сигналы торможения восстановительного импульса, интерес к сырьевым экономикам может упасть в первую очередь, считает он. "Нефтяной рынок постепенно приходит к балансу благодаря сокращению добычи в рамках ОПЕК+ и восстановлению основных стран, поэтому любые негативные сигналы могут стать поводом для снижения цен на нефть и дополнительных ограничений для нефтедобывающих стран. Дополнительной поддержкой для российской валюты может стать принятие нового пакета стимулирующих мер в США, поскольку часть денежных вливаний может быть направлена на развивающиеся рынки, где доходности все еще выглядят привлекательно", — подчеркивает аналитик.
Для рубля также крайне важно следить за ходом предвыборной гонки в США, указывает Евстифеев. В случае радикального перевеса голосов за демократического кандидата рынки могут испытать давление.
Среди внутренних событий главный фокус придется на поведение нерезидентов в отношении российских гособлигаций. Цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России практически завершен, что лишает внутренний долговой рынок перспектив ценового роста, говорит Евстифеев. Для нерезидентов это остается весомым доводом для фиксации прибылей, особенно в условиях развития событий в Белоруссии, добавляет аналитик. Кроме того, интерес к ОФЗ снижается на фоне довольно агрессивных планов российского Минфина по размещению ОФЗ в текущем квартале, которое вряд ли возможно без предоставления на аукционах премий к вторичному рынку.
В отношении фундаментальных показателей рубля беспокойства меньше всего, подчеркивает Евстифеев. "Экспорт сезонно слаб, импорт восстанавливается умеренными темпами, что условно негативно для российской валюты. Тем не менее счет текущих операций остается в положительной зоне, свидетельствуя о минимальном давлении на рубль со стороны ослабления торгового баланса", — говорит аналитик. Для рубля также немаловажно, что поддержка в рамках бюджетного правила уже минимальна и при дальнейшем повышении нефтяных цен российский Минфин может перейти к продажам валюты осенью.
Доллар глобально выглядит довольно слабым, это может обусловить наиболее выраженное ослабление рубля к евро, нежели чем к американской валюте, считает Евстифеев. Можно ожидать, что курс доллара к концу III квартала будет на уровне 73 рублей, прогнозирует он.
Сейчас нет существенных поводов говорить как о возможном серьезном ослаблении рубля, так и о его укреплении, соглашается гендиректор УК "БСПБ Капитал" Дмитрий Шагардин. По его мнению, курс доллара в сентябре останется в диапазоне 72-74 рублей. Риски для рубля он также видит в связи с неопределенностью развития ситуации в Белоруссии, предвыборным периодом в США и нестабильной ситуацией в ряде развивающихся экономик.
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Рынки , Экономика , Владимир Евстифеев , Банк Зенит , Минфин , Центральный банк России
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