Индексы Мосбиржи и РТС снизились

Российский рынок акций в четверг снизился из-за ухудшения внешних настроенияй. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 2,06%, до 2993,69 пункта, а РТС — на 3,31%, до 1272,81 пункта.

Доллар к рублю на 20:27 мск вырос на 0,83%, до 73,91 рубля, евро — на 0,95%, до 87,58 рубля.

В четверг динамика российского рынка акций определяется снижением интереса к рисковым активам по итогам публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля, которая указала на высокую неопределенность перспектив экономики США из-за пандемии коронавируса, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов

Цены на нефть марки Brent снижаются на 2,25%, до $44,35 за баррель после проведения мониторингового комитета ОПЕК+. "По итогам заседания было решено, что страны, которые не выполняли соглашение, должны будут компенсировать 2,3 млн баррелей в сутки излишне добытой нефти в течение августа — сентября", — добавил Потапов.

В то же время число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю заметно превысило прогнозы (1,106 млн при ожиданиях 925 тыс.), что на сегодняшний день — не самые лучшие новости. Стало известно и о скачке заболеваемости COVID-19 в отдельных американских штатах, в Испании, Франции, Южной Корее и других странах, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин

Внес свою лепту в настрой инвесторов и геополитический фактор. "Заявление властей США о возможном применении санкционных мер в отношении РФ и КНР в случае несоблюдения ими режима ограничений против Тегерана усилило давление на рублевые активы", — добавил Бахтин.

Акции Яндекса (+1,6%) по итогам августовской ребалансировки вошли в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. "Данный индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами", — пояснил Владимир Потапов.

Хуже рынка выглядели обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома", снизившиеся на 4,09% и 4,88% соответственно.

Прогноз на пятницу

Если в завершающий торговый день перед выходными на рынки не поступит более или менее значимого позитива, умеренная коррекция может продолжиться, считает Александр Бахтин. Завтра также выйдут первые оценки августовских PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, США. Кроме того, в пятницу станут известны данные по июльским продажам на вторичном рынке жилья в США, добавил эксперт. По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2875-3045 пунктов, курс рубля к доллару — 73,8-75 руб.

Аналитик "Фридом Финанс" Александра Осин в свою очередь полагает, что шансы итогового снижения российского рынка завтра и по итогам следующей недели преобладают. По его прогнозам, диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составят 2980-3030 пунктов, а также 73,45-74,70 руб. и 87,10-88,50 руб. соответственно.