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Нихон кэйдзай (Япония): почему Россия перестала покупать золото и переключилась на китайский юань 

ИноСМИ 3 часа назад
Почему Россия перестала покупать золото
Фото: © РИА Новости, Александр Демьянчук
Россия, которая была одним из главных покупателей золота, неожиданно приостановила его закупку. А позже решила пополнить запасы не евро или доллара, а юаня. В этом прослеживается попытка сдержать США, считает Нихон кэйдзай (Япония) . Но сможет ли Россия полностью отказаться от доллара и заменить его китайской валютой?
Ранее в рамках курса по дедолларизации Россия с целью пополнения валютных резервов Россия активно скупала валюту «без гражданства» — золото. Аналогично поступает и Китай: он пополняет запасы золота, которое скупает Центральный банк.
Тем не менее в этом году Россия неожиданно объявила о приостановке закупки золота.
Точная причина была неизвестна, однако английская версия газеты «Нихон кэйдзай» опубликовала статью «Россия покупает китайский юань», и картина прояснилась.
Россия вместе с Китаем бросает вызов гегемонии американского доллара. Уже давно во всем мире снизилось доверие к доллару как к ключевой валюте.
В связи с этим в фокусе внимания оказывается «идея оптимальной валютной зоны», которую предложил обладатель Нобелевской премии экономист Роберт Манделл (Robert Mundell). В расколотом мире нежелательно, чтобы мировым образцом становилась валюта одной страны.
Так возникла «идея ключевой зональной валюты». Например, в Северной и Южной Америке ходит доллар, а в Европе — евро. В Азии конкурируют иена и юань. На Ближнем Востоке распространено золото. В исламе запрещена концепция процентной ставки, поэтому пришли к валюте без гражданства золоту, по которому нет процентов.
Действительно, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил региональную валюту под названием «золотой динар». Ей даже пытались расплачиваться при торговых сделках с Ираном.
Между тем на фоне «идеи оптимальной валютной зоны» в России был вакуум. Она не хотела присоединяться ни к долларовой зоне, ни к евро. Но в этот раз Кремль решил увеличить запасы юаней. Сближение рубля и юаня — тема интересная. Несмотря на это, Россия вряд ли пойдет на то, чтобы полностью оказаться под крылом юаня. Похоже, это попытка сдержать США.
«Идея оптимальной валютной зоны» подготовила теоретический фундамент для появления евро, однако в Азии, России и на Ближнем Востоке эту идею воплотить в жизнь непросто. Тем не менее на фоне разделения мира на блоки валюты также могут разделиться по секторам.
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Комментарии
Рынки , Статьи , Экономика , Роберт Манделл , Центральный банк России
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