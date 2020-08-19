Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

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Курс доллара: рубль вновь растёт к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
3 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
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На открытии торгов в среду, 19 августа, рубль растёт к евро и к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 2 копейки — до 73,15 рубля.
Курс евро снизился на 7 копеек и составил 87,28 рубля.
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