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Российские индексы ушли в минус после попыток разнонаправленного движения 

Банки.ру 2 часа назад
Российские индексы ушли в минус
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленным движением ключевых индикаторов, но позже индексы демонстрировали единую динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи в момент открытия сессии показал значение 3 048,22 пункта против 3 050,7 на закрытии накануне, в то время как индекс РТС немного повысился: с 1 311,52 до 1 312,48 пункта в самом начале торгов.
Позже уже оба индекса были в «красной зоне». На 10:08 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 043,39 пункта (минус 0,24% к предыдущему закрытию торгов), индекс РТС — на отметке 1 310,71 (минус 0,06%).
К 10:15 индекс РТС демонстрировал символический рост (на 0,04%), тогда как индекс Мосбиржи оставался в минусе (на 0,1%). На 10:19 индексы снижаются на 0,15% и 0,22% соответственно.
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