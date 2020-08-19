Российские индексы ушли в минус

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленным движением ключевых индикаторов, но позже индексы демонстрировали единую динамику, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи в момент открытия сессии показал значение 3 048,22 пункта против 3 050,7 на закрытии накануне, в то время как индекс РТС немного повысился: с 1 311,52 до 1 312,48 пункта в самом начале торгов.

Позже уже оба индекса были в «красной зоне». На 10:08 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 043,39 пункта (минус 0,24% к предыдущему закрытию торгов), индекс РТС — на отметке 1 310,71 (минус 0,06%).

К 10:15 индекс РТС демонстрировал символический рост (на 0,04%), тогда как индекс Мосбиржи оставался в минусе (на 0,1%). На 10:19 индексы снижаются на 0,15% и 0,22% соответственно.