Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.83
$
73.51
87.40
87.00
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
44.89
–0.13 Золото
1929.25
–0.11 РТС
1316.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1835
–0.0029
05.08
1.1864
17.08
09.08
26.07

Курс доллара: доллар подскочил выше 74 рублей, евро выше 87 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Рубль подешевел к доллару
Фото: ТАСС
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро на утренних торгах Московской биржи. Так, курс доллара в моменте превышал 74 рубля, курс евро перешагнул отметку в 87 рублей и достиг отметки в 87,6 рубля.
К настоящему моменту российская валюта частично отыграла падение. Доллар снизился до 73,8 рубля, евро — до 87,2 рубля.
По оценке аналитика Александра Абрамова, индекс доллара сейчас находится на минимуме с начала 2018 года. В случае обвала доллара пострадают российские золотовалютные резервы, считает он. А вот курс рубля отреагирует на ослабление доллара к другим валютам нейтрально, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на экономиста Сергея Хестанова.
Видео дня. Ставки по кредитам обновляют исторический минимум
Национальная Служба Новостей: последние новости
В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19 В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19 Экономист объяснил веру Путина в рост экономики Экономист объяснил веру Путина в рост экономики Эксперт: Россия пережила экономический кризис из-за коронавируса лучше, чем страны Запада Эксперт: Россия пережила экономический кризис из-за коронавируса лучше, чем страны Запада
Рынки , Сергей Хестанов , Александр Абрамов , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали инвестировать в Россию
В США призвали инвестировать в Россию
Германия обвинила США во вмешательство в дела Европы
Германия обвинила США во вмешательство в дела Европы
До 500 тысяч: в России появится новый штраф
До 500 тысяч: в России появится новый штраф
Российский регион увеличил экспорт мороженого
Российский регион увеличил экспорт мороженого
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение