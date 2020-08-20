Рубль подешевел к доллару

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Рубль подешевел по отношению к доллару и евро на утренних торгах Московской биржи . Так, курс доллара в моменте превышал 74 рубля, курс евро перешагнул отметку в 87 рублей и достиг отметки в 87,6 рубля.

К настоящему моменту российская валюта частично отыграла падение. Доллар снизился до 73,8 рубля, евро — до 87,2 рубля.