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Аналитик объяснил, как вложиться в криптовалюту без риска прогореть 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты
Фото: www.pixabay.com
Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, какими правилами следует руководствоваться, вкладывая деньги в криптовалюту, чтобы извлечь доход и не лишиться собственных средств.
Эксперт предупредил, что подобные вложения «необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни», поскольку криптовалюта — сравнительно новый класс активов, которому доводилось терять до 95 процентов от максимальных значений.
Если возникло желание вложиться в криптовалюту, следует выбирать проверенные временем биткоин и Ethereum, а также ряд перспективных проектов, способных составить конкуренцию. Прочие, по мнению Когана, станут частью истории.
При этом рекомендуется «играть вдолгую» и не вкладывать в криптовалюту больше, чем готов потерять, рассказал аналитики агентству «Прайм».
Напомним, в начале августа стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов впервые за год.
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Рынки , Михаил Коган
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