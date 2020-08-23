Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Все новости на карте

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, какими правилами следует руководствоваться, вкладывая деньги в криптовалюту, чтобы извлечь доход и не лишиться собственных средств.

Эксперт предупредил, что подобные вложения «необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни», поскольку криптовалюта — сравнительно новый класс активов, которому доводилось терять до 95 процентов от максимальных значений.

Если возникло желание вложиться в криптовалюту, следует выбирать проверенные временем биткоин и Ethereum, а также ряд перспективных проектов, способных составить конкуренцию. Прочие, по мнению Когана, станут частью истории.

При этом рекомендуется «играть вдолгую» и не вкладывать в криптовалюту больше, чем готов потерять, рассказал аналитики агентству «Прайм».

Напомним, в начале августа стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов впервые за год.