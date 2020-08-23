Рекорд ослабления: Что ждет рубль осенью?

Август заканчивается для рубля на тревожных нотах. Для этого есть и внешние, и внутренние основания. Но и дальше его пока ждет неопределенность. Хотя шанс на укрепление остается.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман , главный аналитик ТелеТрейд, описал события ближайшей недели и дал два сценария движения рубля в сентябре:

— Недавние настроения роста рисковых активов на финансовых рынках сменились коррекционным снижением. Причины этого, — поясняет эксперт, — отказ ФРС США от дальнейшего денежного стимулирования экономики, усиление проявлений коронавируса в Европе. И техническая фиксация инвесторами прибыли от предыдущего повышения цен акций, сырья, золота.

Соответственно, повышается и курс доллара на валютном рынке как коррекция после снижения нескольких месяцев. Валютно-финансовый кризис в Турции и ослабление турецкой лиры — инструмента развивающихся рынков — заставляют инвесторов выходить из других активов этой группы, включая рубль. Сокращается спрос на ОФЗ России. Этот процесс был запущен после июльского снижения ставки ЦБ , которое отразилось на доходности гособлигаций.

Все эти обстоятельства не только сами давят на российскую валюту, но и приводят к уменьшению нефтяных цен, которые тоже являются драйверами ослабления рубля. Это и привело к росту доллара почти до 75 рублей и евро приблизило к 88 рублям.

В понедельник и последующие дни на его курс будут оказывать влияние в основном перипетии всех этих обстоятельств. На 24 августа нет запланированных значимых событий и статистики. Наиболее вероятный диапазон котировок на этот день — 74,1 — 75,2 рубля за доллар и 87,6-88,7 рубя за евро.

В первые дни недели поддерживать рубль будет завершающийся налоговый период продажи экспортёрами валютной выручки. Затем этот фактор сойдёт на нет. В течение пятидневки инвесторы обратят внимание на данные по запасам нефти в США 26 августа, ВВП США за 2 квартал — 27 августа, инфляцию в США за июль — 27 августа. Эта статистика влияет не только на доллар, но и в целом на финансовые рынки, к чему чувствителен рубль. На горизонте недели амплитуда колебаний его курса может составить 73,1 — 75,9 руб/дол и 86,2 -88,9 руб/евро.

Как сложится курс рубля в сентябре

Сентябрь также обещает быть достаточно неопределённым для рубля, продолжает свой прогноз Марк Гойхман:

— К августовским факторам, вполне вероятно, добавится нарастание напряженности перед выборами президента США, а также развитие темы торговых войн между Пекином и Вашингтоном.

Из внутренних драйверов — проявление отложенных экономических последствий пандемии. Имеется в виду, например, окончание срока переноса налоговых и иных платежей бизнеса, льготных кредитов. Кроме того, осенью выше спрос на валюту для импорта. Вероятно, и дальнейшее уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ до 4 процентов на заседании 18 сентября.

Также можно ожидать увеличение поступлений валюты в страну и доходов бюджета от экспорта в связи с повышением добычи нефти в августе по соглашению ОПЕК+.

Итак, сценарий №1. При благоприятном развитии событий возможно укрепление российской валюты, поскольку в конце августа она достаточно сильно обесценилась. Здесь возможны такие курсы: 71-72 рубля за доллар и 84-85 рублей за евро. При таких уровнях есть целесообразность покупать валюты США И ЕС

Сценарий №2. В случае нарастания негатива нельзя исключить девальвацию рубля к рубежам 77-78 за доллар и 90-92 за евро. Напомню, что последний раз европейская валюта приближалась к 92 рублям 22 января 2016 года.