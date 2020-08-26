Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.21
$
74.69
88.86
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.93
87.19
Индексы и котировки Brent
46.38
+0.02 Золото
1918.27
–0.04 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1814
+0.0074
11.08
1.1740
23.08
14.08
31.07

Золото дорожает на беспокойстве за экономику США 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Цены на золото растут
Фото: РИА Новости
Цена на золото в среду утром растет на волне новых беспокойств за состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 5,1 доллара — до 1928,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,2% — до 26,325 доллара за унцию.
Опасения по поводу перспектив мировой экономики нивелировали оптимизм в начале недели, вызванный признаками прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом.
Инвесторы также с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле 27-28 августа.

"Все взоры прикованы к тому, что скажет Пауэлл на этой неделе… есть еще много опасений по поводу экономики, и они продолжают указывать на то, что ставки будут низкими, а меры стимулирования будут продолжаться, что должно способствовать росту золота", — сказал аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Аналитик при этом отмечает, что признаки снижения напряженности между США и Китаем будут немного сдерживать аппетит инвесторов к покупке надежных активов.
Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсуждалась торговая сделка между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
Прайм: последние новости
Нефть дорожает на данных API о запасах в США и остановке добычи в Мексиканском заливе Нефть дорожает на данных API о запасах в США и остановке добычи в Мексиканском заливе Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Биржи АТР снижаются на опасениях за перспективы восстановления экономики Биржи АТР снижаются на опасениях за перспективы восстановления экономики
Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Стивен Мнучин , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Apple остановит производство популярных iPhone
Apple остановит производство популярных iPhone
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение