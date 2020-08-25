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Бумаги компаний России в Лондоне в основном подешевели 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Бумаги компаний России в Лондоне подешевели
Фото: РИА Новости
Котировки бумаг российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, подорожали только расписки "Роснефти" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,54%, до 5,19 доллара, "Новатэка" — опустилась на 0,98%, до 151,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,29%, до 69,34 доллара, "Газпрома" — на 1,05%, до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,7%, до 21,2 доллара.
Расписки "Норникеля" подешевели на 1,84%, до 26,19 доллара, "Северстали" — на 0,93%, до 12,76 доллара, НЛМК — на 0,28%, до 21,38 долларов.
Бумаги ВТБ уменьшились в стоимости на 1,89%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 2,83%, до 12,03 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,71%, до 26,5 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,18%, до 5,66 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,78 доллара. Цена расписок "Ленты" сократилась на 0,72%, до 2,74 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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