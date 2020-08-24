Биржи АТР закрылись ростом

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом индексов в понедельник на фоне подъема на американских торговых площадках в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15% — до 3385,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2278,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,7%, до 25551,58 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,1% — до 2329,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 6129,6 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,28%, до 22985,51 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные биржевые индексы США закрылись в плюсе в пятницу, при этом индекс Nasdaq побил очередной рекорд. Поводом для роста стала внутренняя макроэкономическая статистика, которая помогла ослабить опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики.

Кроме того, поддержку настроений инвесторов оказали новости вокруг ситуации с коронавирусом. Так, в воскресенье Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Позднее на текущей неделе мировые рынки ждут высту