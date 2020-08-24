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Белорусский рубль рекордно обвалился 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусский рубль рекордно обвалился
Фото: Reuters
Белорусский рубль рекордно упал по отношению к евро на фоне политического кризиса в стране из-за спорных итогов президентских выборов и последовавших за этим уличных протестов. Об этом пишет Reuters.
Белорусская национальная валюта обвалилась еще почти на 1 процент, до 3,0162 евро к 11:37 по московскому времени. Таким образом белорусский рубль обновил рекордный минимум, который ранее был на отметке 3,0186 евро. По отношению к доллару валюта Белоруссии потеряла почти 2 процента, опустившись до минимума с 9 апреля в 2,5364 доллара.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Ранее сообщалось, что на фоне кризиса жители страны бросились скупать валюту. Волнения после президентских выборов также ударили по рынку недвижимости: просмотры объявлений о продаже жилья обвалились на 90 процентов.
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Рынки , Экономика , Белорусский рубль , Александр Лукашенко , Reuters
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