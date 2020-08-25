Экономист объяснил причины роста цен на продукты в России 

Рост цен в России затронул почти все категории продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, период самоизоляции весной ударил по деятельности фермеров, столкнувшихся с прерыванием цепочек поставок удобрений, специального оборудования, а также отчасти с нехваткой трудовых ресурсов. В конечном итоге это отразилось на урожае, и, крупные ритейлеры уже в мае заявили о нехватке отечественных яблок и моркови, из-за чего пришлось увеличить объем импортных поставок, оказавшихся выше по стоимости из-за девальвации рубля.

«На самом деле рост цен коснулся почти всех категории товаров: на молочные продукты, хлебобулочные изделия, алкоголь. Причиной является все тот же неурожай, и удорожание импортных продуктов», — сказал Манкевич.

Следует учесть, что производители продуктов и фермеры не входили в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей, однако все они столкнулись с девальвацией рубля, так как любой предприниматель из этой отрасли в той или иной степени импортирует сырье, оборудование, технологии, поэтому рост цен на продукты вполне закономерен, считает экономист.