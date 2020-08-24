Миру предсказали «нефтяной кошмар»

Повторное введение ограничительных мер в связи с угрозами наподобие пандемии коронавируса в долгосрочной перспективе способно существенно снизить спрос на энергоносители, сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков зарубежных аналитических агентств.

Так, эксперты агентства Wood Mackenzie заявили, что если ситуация с распространением инфекции по всему миру не повторится, то в 2030 году стоимость барреля нефти будет составлять около $86. В случае введения новых карантинов в ближайшие 10 лет не исключено, что в результате баррель нефти опустится в цене ниже $70.

В краткосрочном прогнозе аналитики Goldman Sachs спрос на нефть в ближайшие месяцы замедлит свой рост, наметившийся весной-летом: в декабре повышение показателей ожидается на уровне 1 млн баррелей в сутки, в то время как несколько месяцев назад спрос увеличился на 12,5 млн баррелей в день.

Специалисты из агентства Rystad Energy полагают, что в конце 2020 года объем спроса на нефть будет варьироваться в пределах 89,7 млн баррелей в сутки, тогда как в прошлом году потребление фиксировалось на уровне 99 млн баррелей в день.