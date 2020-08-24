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«Чудес ожидать не стоит»: что ждет рынок нефти 

Павел Тиунов и ещё 1 22 минуты назад
Миру предсказали «нефтяной кошмар»
Фото: РИА Новости
Повторное введение ограничительных мер в связи с угрозами наподобие пандемии коронавируса в долгосрочной перспективе способно существенно снизить спрос на энергоносители, сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков зарубежных аналитических агентств.
Так, эксперты агентства Wood Mackenzie заявили, что если ситуация с распространением инфекции по всему миру не повторится, то в 2030 году стоимость барреля нефти будет составлять около $86. В случае введения новых карантинов в ближайшие 10 лет не исключено, что в результате баррель нефти опустится в цене ниже $70.
В краткосрочном прогнозе аналитики Goldman Sachs спрос на нефть в ближайшие месяцы замедлит свой рост, наметившийся весной-летом: в декабре повышение показателей ожидается на уровне 1 млн баррелей в сутки, в то время как несколько месяцев назад спрос увеличился на 12,5 млн баррелей в день.
Специалисты из агентства Rystad Energy полагают, что в конце 2020 года объем спроса на нефть будет варьироваться в пределах 89,7 млн баррелей в сутки, тогда как в прошлом году потребление фиксировалось на уровне 99 млн баррелей в день.

«Всё это говорит о том, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут держаться примерно на нынешнем уровне и чудес ожидать не стоит», — говорится в статье.

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Рынки , Экономика
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