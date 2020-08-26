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Предсказано будущее нефти и газа 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Предсказано будущее нефти и газа
Фото: globallookpress.com
Пандемия коронавируса привела к серьезному сбою на рынке нефти и газа, который окажет долгосрочное влияние на отрасль и может изменить модели энергопотребления на развитых рынках. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's.
Аналитики предсказывают, что пандемия продлит период повышенной волатильности цен на сырье, а многие компании в будущем станут сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты, делая ставку на альтернативную энергетику. Агенство ожидает «шаткого и длительного восстановления спроса» на нефть и газ, особенно в Китае, Юго-Восточной Азии и США.
Moody's отмечает, что баланс на рынке будет зависеть от контроля над предложением со стороны стран ОПЕК+. Это потребует от них дисциплины в исполнении договоренностей в течение как минимум двух лет. По оценкам агентства, цены на нефть будут колебаться в диапазоне 45-65 долларов за баррель в 2021 году. Аналитики уверены, что некоторые страны могут возобновить добычу сланцевой нефти, если ее стоимость достигнет 50 долларов за баррель.
В период с мая по июль Россия стала одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В среднем страна добывала на 283 тысячи баррелей больше, чем положено по квоте. В совокупности страны не выполнили условия соглашения на 2,3 миллиона баррелей.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Moody's
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