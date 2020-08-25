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Биржи АТР в основном растут следом за подъемом на Уолл-стрит 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР растут следом за подъемом на Уолл-стрит
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после ралли на Уолл-стрит накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite коррекционно снижался на 0,19% — до 3379,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,21%, до 2282,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,53%, до 25416,36 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 1,21%, до 2358,26 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 23391,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6135,2 пункта.
Биржи США в понедельник закрылись ростом на 0,6-1,3%, а индексы S&P 500 и NASDAQ обновили максимумы. Рынки с оптимизмом продолжают отыгрывать новости о новых методах лечения коронавируса.
Аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Ассошиейтед Пресс, отмечает, что позитив вокруг потенциальных вакцин от COVID-19 и методов его лечения открывает простор для роста акций. Эксперт добавил, что если симптомы вируса станут такими же легкими, как кашель или насморк во время гриппа, экономика может вернуться в нормальное русло.
Настроения рынков также поддержали заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами.
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Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , Associated Press
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