Цены на нефть колеблются

Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают определенной динамики, колеблясь между плюсом и минусом на фоне природных катаклизмов в США и неоднозначных новостей по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% — до 45,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до 42,49 доллара за баррель. Ранее ноябрьские фьючерсы Brent росли в цене.

Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,07% — до 45,16 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.

При этом на рынки оказывают давление растущие опасения второй волны коронавируса в Европе и Азии. Это может снова привести к закрытию границ и замедлить восстановление спроса.

Участники рынка также с некоторым пессимизмом встретили заявления американского эксперта по инфекционным заболеваниям о том, что поспешный выпуск вакцин может подорвать испытания других многообещающих кандидатов.