Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.63
87.95
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.50
87.00
Индексы и котировки Brent
45.69
+0.13 Золото
1932.50
–0.14 РТС
1281.52
+1.55
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1829
+0.0091
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 25 августа, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 11 копеек — до 74,56 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 87,99 рубля.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
RT на русском: последние новости
Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+ Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+
Рынки , Московская биржа , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера в центре…
Участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера в центре…
ПФР выплатил «мертвым душам» сотни миллионов рублей
ПФР выплатил «мертвым душам» сотни миллионов рублей
Российский бюджет получил уникальный доход
Российский бюджет получил уникальный доход
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение