Рубль растет к доллару

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Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов во вторник, 25 августа, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 11 копеек — до 74,56 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 87,99 рубля.
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