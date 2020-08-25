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Ударим рублем по Amazon. Кому нужны американские акции за российские рубли 

Банки.ру 51 минуту назад
Кому нужны американские акции за российские рубли
Фото: ТАСС
Теперь иностранные акции в России можно купить не только на Санкт-Петербургской бирже, но и на Московской. Причем за рубли. Каким инвесторам подойдет такая возможность?
24 августа Мосбиржа запустила торги 19 иностранными бумагами, входящими в индекс S&P 500. В список входят компании из сферы высоких технологий, фармацевтики, развлечений, финансов: Microsoft, Amazon, Facebook, Intel, Pfizer, Visa, Walt Disney и др. На эти акции (7 сентября к ним добавится еще Apple) приходится 40% суммарной стоимости всех компаний, входящих в индекс S&P 500.
До сих пор акции иностранных компаний можно было купить в России на Санкт-Петербургской бирже. На Московской торговались только инструменты, косвенно связанные с иностранными, — биржевые фонды и фьючерсы.
Основная «фишка» Мосбиржи — торги иностранными бумагами идут в рублях, в отличие от биржи СПб. Клиентам и участникам торгов будет удобно совершать операции и по российским, и по иностранным акциям в рамках одного портфеля, объясняет логику выбора валюты директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.
Мнения экспертов о том, хорошо это или плохо, расходятся.

Доллар vs рубль: за и против

«Я полагаю, что продукт найдет своего покупателя. Если инвестор торгует бумагами российских компаний, то преимущество в том, что не надо дополнительно конвертировать валюту», — считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Генеральный директор «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова полагает, что использование рублей для расчетов по сделкам крайне неудобно и неинтересно для клиентов.

«Тенденции последнего времени — накопления в валюте», — говорит она.

По мнению Мещеряковой, доступ к торгам американскими бумагами на Мосбирже может быть интересен инвесторам с небольшим капиталом.

«С учетом того, что Мосбиржа в перспективе может дать клиентам возможность торговать различными активами в рамках одной площадки и в целом предложить лучший сервис, плавное перетекание инвесторов с Санкт-Петербургской биржи не исключено, — рассуждает эксперт. — Крупный капитал, на наш взгляд, это новшество никак не затронет, поскольку пока предложенный сервис однозначно уступает прямому доступу на иностранные площадки».

Заместитель генерального директора по электронной торговле «Открытие Брокер» Александр Дубров, в свою очередь, отмечает, что торги иностранными ценными бумагами на Мосбирже будут интересны в первую очередь клиентам тех брокеров, которые не предоставляют доступ к Санкт-Петербургской бирже или оригинальному глобальному рынку, а также тем, кто по какой-то причине хочет инвестировать в американские бумаги именно за рубли, без проведения дополнительных конвертаций.

«На MOEX не заявлена возможность пробрасывать заявки на оригинальный рынок, как это может делать СПб-биржа, то есть на Мосбирже котировки будут поддерживаться исключительно маркетмейкерами, — подчеркивает Александр Дубров. — Оба этих фактора, на мой взгляд, могут влиять на ценообразование бумаг и привести к их удорожанию для инвестора».

Что дальше

Сейчас спрос клиентов на работу с иностранными бумагами велик, как никогда до этого, это можно заметить по растущему обороту Санкт-Петербургской биржи, говорит Александр Дубров.

«Если цены инструментов, их ликвидность и количество на Мосбирже со временем не будут уступать соответствующим параметрам на Санкт-Петербургской бирже, то рост оборотов и приход новых инвесторов на MOEX вполне возможен», — считает он.

К концу июля 2020 года на Санкт-Петербургской бирже, где сейчас торгуется более 1 400 иностранных бумаг, зарегистрировалось 3,5 млн клиентов — это на 23% больше, чем по итогам апреля. В июле клиенты в режиме основных торгов заключили на бирже сделок почти на 15 млрд долларов — на 86% больше, чем в апреле. На Московской бирже по состоянию на конец июля было открыто 5,7 млн счетов.

«До конца года мы планируем увеличить число торгуемых иностранных акций до 50. В дальнейшем мы планируем добавлять по 70 инструментов каждые три месяца. Даже первые 20 допускаемых бумаг составляют более трети веса индекса S&P 500 и более 40% его совокупной капитализации», — рассказывает Борис Блохин.

Биржа, по его словам, будет избегать высокорискованных инструментов и некоторых отраслей, например производителей табачной и алкогольной продукции.
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Комментарии
Рынки , Личный счет , Борис Блохин , Александр Дубров , Георгий Ващенко , Amazon , Visa , Санкт-Петербургская биржа , Walt Disney , Microsoft , Intel , Московская биржа , Apple , Pfizer
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