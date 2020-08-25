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Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon исключат из Dow Jones 

Investing.com Россия и ещё 1 27 минут назад
Три старейшие компании исключат из Dow Jones
Фото: Reuters
Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon будут заменены другими компаниями в первом изменении индекса голубых фишек Dow Jones с 2013 года, пишет Market Watch.
3 новых компании, которые получат свое место в Dow Jones, это занимающаяся облачным программным обеспечением Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. — она заменит нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)., биотехнологическая и фармацевтическая фирма Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) заменит своего конкурента Pfizer Inc (NYSE:PFE), а промышленный конгломерат Honeywell International Inc (NYSE:HON) заменит оборонного подрядчика Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX).
Основной причиной перебалансировки индекса стало решение Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) о сплите, то есть дроблении своих акций в соотношении 4 к 1, что снизит общий вес технологического сектора в индексе. Отметим, что подобный сплит акций Apple — не первый: аналогичное дробление имело место в 2015 году, после чего компания присоединилась к индексу Dow.
Таким образом, новые компании, которые займут свои места в индексе, помогут компенсировать это снижение, согласно заявлению S&P Dow Jones. Это также будет способствовать диверсификации индекса, устранению дублирования между компаниями аналогичного профиля и масштаба и добавит новые виды бизнеса, которые лучше отражают американскую экономику.
Индекс Dow также имел прецеденты сплита в прошлом. По словам старшего аналитика по индексам S&P Dow Jones Говарда Силверблата, «с 1980 года было три разделения акций Dow 4 к 1: это сплит акций Visa (NYSE:V) в марте 2015 года, акций Walt Disney (NYSE:DIS) в мае 1992 года и Philip Morris International Inc (NYSE:PM) в октябре 1989 года».
Dow в минувший понедельник закрылся ростом на 1,4% на отметке 28,308.

«Такие изменения не нарушат уровень индекса», — заявили в S&P Dow Jones.

Однако позиция Apple в индексе изменится.

«Занимавший ранее первую позицию Apple перейдет в позицию № 17», — сказал Сильверблатт.

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc., Home Depot Inc (NYSE:HD) и Amgen займут первые три места в индексе.
Спустя несколько часов после объявления акции Salesforce выросли на 3,8%, в то время как акции Exxon Mobil снизились на 1,6%. Аналогичным образом, акции Amgen поднялись на 4%, в то время как акции Pfizer упали на 1,6%, а акции Honeywell подскочили на 3,7%, в то время как акции Raytheon упали на 3%.
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Комментарии
Рынки , Компании , Visa , Exxon Mobil , Walt Disney , Philip Morris , Apple , Pfizer
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