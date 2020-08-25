Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.68
$
74.69
88.30
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.93
87.19
Индексы и котировки Brent
46.06
+0.33 Золото
1927.02
+0.14 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1824
+0.0086
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Нефть дорожает на новостях вокруг добычи сырья в Мексиканском заливе 

Прайм 1 час назад
Нефть дорожает
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть растут во вторник днем на фоне новостей о сокращении американскими нефтяными компаниями добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до 45,83 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,02%, до 42,63 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,53% — до 45,37 доллара за баррель.
Трейдеры во вторник продолжают оценивать перспективы предложения нефти в свете штормов "Марко" и "Лаура", которые привели к ограничению добычи сырья американскими компаниями в Мексиканском заливе. Так, по последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в Мексиканском заливе из-за штормов остановлена на 82,4%.
Кроме того, инвесторы ждут еженедельных данных по запасам сырья в США. В ночь на среду статистику обнародует Американский институт нефти (API), а в среду вечером официальные данные опубликует минэнерго США.

"Запасы сырой нефти в США, вероятно, снизились пятую неделю подряд, в то время как запасы нефтепродуктов также сократились на прошлой неделе", — пишет агентство Рейтер со ссылкой на проведенный опрос экономистов.

Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Прайм: последние новости
Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Apple перекраивает Dow Jones Index Apple перекраивает Dow Jones Index
Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
Россия может остаться без тракторов
Россия может остаться без тракторов
В России может лопнуть «ипотечный пузырь»
В России может лопнуть «ипотечный пузырь»
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение