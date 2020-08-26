Белорусский рубль продолжил падение

Национальный банк Белоруссии установил на четверг официальные курсы валют, белорусский рубль продолжил ослабление, с момента проведения в республике президентских выборов доллар и евро укрепились примерно на 8%, свидетельствуют данные сайта регулятора.

Курс доллара на четверг вырос на 1,75%, до 2,6483 белорусского рубля, евро — на 1,72%, до 3,1286 белорусского рубля, российского рубля — на 0,35%, до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских. При этом курс доллара превысил предыдущий максимум, который был зафиксирован 24 марта (2,6396), евро также продолжает обновлять максимум.

Таким образом, с момента президентских выборов курс доллара вырос на 8,17%, евро — на 7,99%, российского рубля — на 5,45%.

Между тем, в коммерческих банках доллар продают по 2,697-2,735, евро — по 3,185-3,22 белорусского рубля.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко , набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская . В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.