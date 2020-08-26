​Российские индексы растут в начале торгов 

«Вчера индекс Мосбиржи нейтрально завершил торги. По нашему мнению, российский рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса Мосбиржи во второй половине диапазона 3 000—3 050 пунктов. Фактором поддержки может выступить динамика нефтяных котировок», — прокомментировал главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.