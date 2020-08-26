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​Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру и ещё 5 2 часа назад
​Российские индексы растут в начале торгов
Фото: ТАСС
Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:16 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 039,05 пункта. Индекс РТС повысился на 0,04% — до отметки 1 267,71.

«Вчера индекс Мосбиржи нейтрально завершил торги. По нашему мнению, российский рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса Мосбиржи во второй половине диапазона 3 000—3 050 пунктов. Фактором поддержки может выступить динамика нефтяных котировок», — прокомментировал главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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