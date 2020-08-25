Курс евро побил исторический максимум 

В ходе торгов на Московской бирже курс евро побил максимальное значение за всю историю. По состоянию на 17:14 европейская валюта достигала 88,91 рубля, свидетельствуют данные торгов.

К 17:35 евро скорректировался до 88,79 рубля. Доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, после чего опустился до 75,04 рубля.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, почти не отреагировали на рекордное ослабление рубля по отношению к евро. С начала дня первый не изменился, а второй опустился на 0,8 процента.