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Курс евро побил исторический максимум 

Lenta.ru 3 часа назад
Курс евро побил исторический максимум
Фото: ТАСС
В ходе торгов на Московской бирже курс евро побил максимальное значение за всю историю. По состоянию на 17:14 европейская валюта достигала 88,91 рубля, свидетельствуют данные торгов.
К 17:35 евро скорректировался до 88,79 рубля. Доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, после чего опустился до 75,04 рубля.
Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, почти не отреагировали на рекордное ослабление рубля по отношению к евро. С начала дня первый не изменился, а второй опустился на 0,8 процента.
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