Банкротство и переворот ждут США, если европейские власти откажутся от доллара. Так политолог Леонид Крутаков прокомментировал призыв издания Der Spiegel отказаться от американской валюты в международной торговле.

Немецкое издание опубликовало материал, в котором говорится о постоянных угрозах со стороны Вашингтона применить к немецким компаниям санкции за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Поэтому журналисты посоветовали немецким властям выполнять все торговые операции только в евро, пишет «Политэксперт».

Крутаков подтвердил, что США, которые в своё время навязали миру свою финансовую систему, действительно давят на всех. Теперь система, которая якобы исключала политическую ангажированность, стала мощным инструментом в руках Вашингтона. Это, между прочим, провоцирует Россию и Китай переходить на другую систему расчётов. Это же заставляет Германию задуматься о подобном переходе.

По крайней мере, бизнес понимает, насколько они зависимы от США. Санкции против любой компании моментально приводят к банкротству и блокированию всех счетов и кредитных рейтингов. Расправа может настичь каждого, — резюмирует политолог.

Пока в отношении США никто не принимал столь жёстких мер. И они вынуждают немецкие компании выплачивать им разные необоснованные штрафы. Это, в свою очередь, исключает ведение нормальных конкурентных отношений, что постепенно понимают по всему миру.

Следствием такого поведения Вашингтона является создание независимых финансовых систем. Барак Обама в рамках G21 обещал создать новый способ расчётов на основе МВФ и корзины валют. Но в итоге это оказалось уловкой, так как американцы в этом случае теряют все свои конкурентные преимущества. Колоссальный внешний долг страны в этом случае стал бы невозвратным, а США объявили бы себя банкротом.