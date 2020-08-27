Еще сильнее: Аналитики США прочат Китаю экономический рост

Китай, вторая по величине экономика в мире в реальном выражении ВВП, постепенно догоняет Соединенные Штаты. Экономисты говорят, что выход Китая из пандемии одной из первых стран только ускорит этот процесс.

Восстановление экономики Китая набирает обороты, что позволяет аналитикам предположить, что единственной крупной экономикой мира, которая закончит год в плюсе, стане китайская.

J. P. Morgan недавно повысил прогноз экономического роста Китая на 2020 год до 2,5% с 1,3% в апреле. Экономисты Всемирного банка и других организаций также повысили свои прогнозы в отношении Китая, пишет The Wall Street Journal.

«Китай станет еще сильнее как крупнейшая экономика в развивающемся мире», — цитирует газета Хоми Хараса, старшего научного сотрудника по глобальной экономике и развитию Брукингского института.

Аналитики считают, что Китай смог одной из первых стран восстановиться от пандемии и запустить производство — это вывело страну в лидеры и помогло «захватить долю рынка в мировой торговле».

Deutsche Bank до пандемии прогнозировал рост экономики Китая примерно на 26% между 2019 и 2023 годами, против 8,5% для Соединенных Штатов за тот же период. Теперь, принимая во внимание последствия пандемии, банк ожидает, что экономический рост Китая немного замедлится — до 24% между 2019 и 2023 годами, в то время как США за этот период вырастут только на 3,9%.

Ранее экономист Такатоси Ито заявил, что восстановление экономики Японии может ускориться с появлением доступной вакцины от коронавируса. Вместо пессимистичных четырех лет, она может восстановиться уже к 2022 году.