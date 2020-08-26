Биржи АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,08% — до 3337,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,55%, до 2245,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,21%, до 25432,47 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2360,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 23263,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,88%, до 6107,2 пункта.

В среду снижение азиатских индексов обусловлено беспокойством инвесторов за перспективы восстановления мировой экономики. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом, затмив резкий рост продаж новых домов.

Продажи новых домов в США в июле выросли на 13,9% по сравнению с пересмотренным показателем июня, в то время как аналитики ожидали более скромного роста, на 1,3%.

"Если вы посмотрите на макроэкономические показатели, то заметное улучшение во втором квартале, похоже, замедляется…. Центральные банки и правительства на самом деле не объявляют ничего нового…", — сказал агентству Рейтер стратег J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).

Опасения за распространение коронавируса также по-прежнему оказывает давление на инвесторов. Беспокойство особенно усилилось после новостей о повторных случая заражения в Европе и Азии.