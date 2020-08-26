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Ураган «Лаура» влияет на нефтяные цены 

Газета.Ru 1 час назад
Ураган «Лаура» влияет на нефтяные цены
Фото: РИА Новости
Цены на нефть эталонных марок резко растут на фоне приближающегося к США урагана "Лаура". Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, октябрьские фьючерсы на Brent возросли на 2,12% — до $45,95. Октябрьские фьючерсы на WTI составили $43,39 за баррель.
Аналитики отмечают, что "Лаура" может помешать нефтедобыче. Кроме того, влияние на цены оказывает ослабления американской валюты.
Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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Рынки , Недвижимость , Экономика
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