Ураган «Лаура» влияет на нефтяные цены 

Цены на нефть эталонных марок резко растут на фоне приближающегося к США урагана "Лаура". Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent возросли на 2,12% — до $45,95. Октябрьские фьючерсы на WTI составили $43,39 за баррель.

Аналитики отмечают, что "Лаура" может помешать нефтедобыче. Кроме того, влияние на цены оказывает ослабления американской валюты.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.