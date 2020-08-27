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Курс доллара: курс рубля может дойти до 80 за доллар и до 90 за евро 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Курсу рубля предрекли 80 за доллар и 90 за евро
Фото: ТАСС
Инвесторы, вероятно, начинают восстанавливать свой интерес к рублю. Однако говорить о том, что курс российской валюты уже прошел свой минимум к доллару и евро пока еще рано, считает аналитик «РГ».
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Всю прошедшую неделю российский рубль находился под усиленным давлением, потеряв более 3,5% к доллару и евро на восстановлении санкционной риторики. Преимущественно давление на рубль связано со страхами новых антироссийских санкций.
Однако стоит обратить внимание, что рубль намного охотней снижался ещё и до этого. Против евро рубль с непродолжительными остановками снижается с 13 июля. Это соответствует сезонным тенденциям, отмечающим усиление давления во вторую половину лета.
Исторически пиковая котировка нефти и "дно" USD/RUB пришлись на 15 июля 2008 года вблизи 23, а 10 июля 2014 года пара повернулась к росту от 34. В этом году поворотным можно считать момент неудачной попытки пробиться ниже 70 за доллар, после чего усилились продажи. В среду днем USD/RUB поднималась уже до 76, настраивая участников рынка на скорый повторный тест максимумов марта около 80.
EUR/RUB тем временем уже сумела переписать исторические максимумы, поднявшись до 89,8 на торгах в среду. Здесь также основной импульс роста пришелся на июль, в то время как просадка в августе происходит на сниженных объемах и весьма умеренным темпом.
Есть ощущение, что часть игроков хочет раскачать рынок, используя сезонное падение торговых объемов. Как правило, в этих условиях возникают "ложные" пробои. То есть непродолжительные всплески, за которыми следует резкий разворот.
Таким образом, область 90 рублей за евро вовсе не обязательно является прологом к прямой дороге на 100. Немалые шансы, что рубль и облигации выглядят достаточно привлекательными для покупок против евро.
Для разворота паре USD/RUB не хватает какого-то финального аккорда. Но его может и не оказаться. Ведь внешний фон для российской валюты становится все более оптимистичным. По сути сейчас рубль движется против тренда, ослабляясь при улучшении конъюнктуры.
Фундаментально на пользу рублю восстановление спроса на нефть и оптимистичные макроэкономические данные потребительской и деловой активности при экстремально-низких процентных ставках, что подстёгивает спрос на риски.
Относительно рубля инвесторы последний месяц "дули на воду", но вряд ли это может продолжаться долго. Уже в среду российский Минфин провел сравнительно удачный аукцион размещения ОФЗ, что может стать началом восстановления интереса к рублю, хотя и не позволяет в точности говорить, что рубль прошел свой минимум. Вполне возможно, что в ближайшие недели мы еще увидим тест 90 за евро в ближайшие дни и 80 за доллар.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
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Комментарии 1
Рынки , Александр Купцикевич , Минфин , "Российская газета" , Евро , Доллар
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