Рубль вернулся в апрель

26 августа курс доллара на Московской бирже подрос до 76 рублей, что является максимумом за 4 предыдущих месяца, сообщает ТАСС. Примечательно, что подорожание американской валюты произошло на фоне роста цены на нефть.

Доллар достиг отметки в 76 рублей на момент 16:24 по московскому времени. Аналитики констатируют, что по сравнению с началом торгов 26 августа американская валюта подорожала на 0,9%. Журналисты напоминают, что последний раз доллар торговался на уровне 76 рублей 22 апреля текущего года. Курс евро при этом продемонстрировал более сдержанную динамику — 0,5% до отметки 89,61 рубля.

Параллельно с иностранной валютой на мировых рынках дорожают фьючерсы на нефть. Баррель «черного золота» марки Brent с отложенной поставкой на октябрь 2020 года вырос в цене на 0,2% до $45,95, нефть марки WTI — на 0,67% до $43,64.