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Нефть вернула доллар к апрельским вершинам 

Павел Тиунов 1 час назад
Рубль вернулся в апрель
Фото: Reuters
26 августа курс доллара на Московской бирже подрос до 76 рублей, что является максимумом за 4 предыдущих месяца, сообщает ТАСС. Примечательно, что подорожание американской валюты произошло на фоне роста цены на нефть.
Доллар достиг отметки в 76 рублей на момент 16:24 по московскому времени. Аналитики констатируют, что по сравнению с началом торгов 26 августа американская валюта подорожала на 0,9%. Журналисты напоминают, что последний раз доллар торговался на уровне 76 рублей 22 апреля текущего года. Курс евро при этом продемонстрировал более сдержанную динамику — 0,5% до отметки 89,61 рубля.
"Девальвацию запустили": россияне стали жертвой
Параллельно с иностранной валютой на мировых рынках дорожают фьючерсы на нефть. Баррель «черного золота» марки Brent с отложенной поставкой на октябрь 2020 года вырос в цене на 0,2% до $45,95, нефть марки WTI — на 0,67% до $43,64.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что рубль в краткосрочной перспективе может резко подешеветь по отношению к доллару и евро из-за событий в Белоруссии. По его словам, политический кризис вызвал отток капитала с развивающихся рынков, что впоследствии скажется на положении российской нацвалюты в частности.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
Комментарии 4
Рынки , Александр Купцикевич , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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