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Курс доллара: Эксперт объяснил, что обваливает рубль 

Свободная пресса 1 час назад
В обвале рубля обвинили «соседей»
Фото: ТАСС
Курс доллара 26 августа впервые с апреля превысил отметку в 76 рублей. Курс евро подобрался вплотную к 89,50. Под конец дня рубль немного отыграл позиции, но его позиции все равно выглядят очень слабыми.

«В дело вмешалась политическая ситуация, причем даже не наша собственная — а "соседей". Речь идет о происходящем в Беларуси, где не утихают акции протеста. Российский рубль падает на стабильной нефти и налоговом периоде, потому что рынок не уверен в том, что ситуация в Минске не отразится на Москве. Как бы то ни было, торгово-экономических связей между РФ и Белоруссией множество и "обрывать" их никому не выгодно, да и незачем», — объясняет падение курса рубля ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.

По словам эксперт, чтобы свести российский бюджет и перекрыть существующий в нем дефицит, который так бросается в глаза, курса доллара США в пределах 73,00-75,00 руб. вполне достаточно. Поэтому курс выше 75,50 руб. вполне закономерно начинает нервировать население.
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Тем не менее, прогноз курса доллара от RoboForex относительно оптимистичный. По мнению аналитика, у рубля есть шанс вернуться на прежние позиции.
«Геополитическая "премия" рано или поздно уйдет с валютного рынка и доллар вернется в диапазон 74,00-75,00 руб. Евро сегодня стоит 89,20 руб. — тоже слишком дорого, чтобы соответствовать ситуации. Краткосрочно евровалюта способна пройти к 89,50-89,75 руб., но здесь совершенно точно есть основания для коррекции к 88,50», — комментирует новости курса Дмитрий Гурковский.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
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Комментарии 53
Рынки , Личный счет , Экономика , Московская биржа
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