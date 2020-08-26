В падении рубля обвинили "соседей"

26 августа, как сообщал «Рамблер», курс доллара впервые за 4 месяца перешагнул отметку в 76 рублей. Евро при этом вырос в цене до 89,6 рубля. Аналитики отметили, что российский рубль дешевеет, несмотря на постепенное подорожание нефти на мировых рынках.

По его мнению, у рубля есть все шансы вернуться на утраченные позиции. При этом валютный курс в районе 74-75 рублей за доллар и 88,5 рубля за евро удобен властям для того, чтобы сверстать дефицитный бюджет. Поэтому укрепление рубля обязательно произойдет, отметил Гурковский, как только стабилизируется ситуация в Минске.