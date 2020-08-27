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Стоимость биткоина слабо растет после коррекционного снижения 

Прайм 2 часа назад
Стоимость биткоина слабо растет
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром незначительно растет после коррекционного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.40 мск биткоин дорожал на 0,17% — до 11389 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,43% — до 11377 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59% рынка.
По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, биткоин по-прежнему находится в стадии коррекции после сильного роста в июле.

"Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, консолидируясь после существенного роста в июле. Роста можно ожидать, если цены достигнут и удержат уровень 11,5-11,8 тысячи долларов. Падение ниже 10,6-11,2 тысячи долларов может привести к развитию коррекции в район 9 тысяч долларов", — сказал РИА Новости Гусейнов.

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Рынки , РИА Новости
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