Стоимость биткоина слабо растет

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром незначительно растет после коррекционного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.40 мск биткоин дорожал на 0,17% — до 11389 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,43% — до 11377 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, биткоин по-прежнему находится в стадии коррекции после сильного роста в июле.