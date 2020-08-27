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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Рубль продолжил снижение
Фото: ТАСС
На открытии торгов в четверг, 27 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 75,43 руб.
Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 89,26 руб.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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