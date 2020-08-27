Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
75.33
88.90
89.08
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
46.11
–0.04 Золото
1940.06
–0.13 РТС
1273.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1835
+0.0050
12.08
1.1785
24.08
16.08
02.08

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России в четверг стартовали разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:15 мск индекс Мосбиржи просел на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 046,69 пункта. Индекс РТС повысился на 0,08% — до отметки 1 274,41.

«Разнобой на утренних торгах в Азии не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 020—3 080 пунктов, по индексу РТС — 1 260—1 285 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара повысился на 32 копейки, евро — на 17 Официальный курс доллара повысился на 32 копейки, евро — на 17 Рубль дешевеет в начале торгов Рубль дешевеет в начале торгов Российские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов Российские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов
Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
В России изменят зарплаты бюджетников
В России изменят зарплаты бюджетников
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
02:34
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
Личный счет
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Черным коллекторам придумали наказание
00:58
Черным коллекторам придумали наказание
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение