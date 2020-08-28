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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,08% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 009,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,02% и равнялся 3 009,58 пункта.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что российские фондовые индексы утром могут умеренно вырасти, отыгрывая улучшение настроений за рубежом, полагает а. Тем не менее, замечает она, сил на пробой ближайших сопротивлений «быкам» может и не хватить.
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Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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