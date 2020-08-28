​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,08% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 009,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,02% и равнялся 3 009,58 пункта.