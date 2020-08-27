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Российские индексы корректируются из-за снижения нефтяных котировок 

ТАСС 56 минут назад
Индексы корректируются из-за снижения нефтяных котировок
Фото: ТАСС
Российский рынок акций в четверг корректировался на фоне слабой динамики европейских бирж и разворота вниз нефтяных котировок. Так, индекс Мосбиржи снизился на 1,31%, до 3012,01 пункта, а РТС — на 0,66%, до 1264,86 пункта.
Рубль в четверг укрепляется, доллар к рублю на 19:14 мск уменьшился на 0,42%, до 75,05 рубля, евро — на 0,57%, до 88,73 рубля.
Введение США новых санкций против КНР из-за ситуации в Южно-Китайском море снизило оптимизм участников торгов, ранее связанный с последними сигналами о готовности двух стран к возобновлению торговых переговоров, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Сказывается на риск-аппетитах и статистика по росту заболеваемости COVID-19 в мире. В свою очередь тема урагана в Мексиканском заливе видится уже в основном отыгранной в нефтяных ценах — котировки нефти марки Brent возвращаются к $45, добавил эксперт.
В свою очередь комментарий главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что монетарные власти США будут придерживаться мягкой кредитно-денежной политики и позволят инфляции превысить порог в 2% спровоцировали рост волатильности на рынках, отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.
В лидерах роста бумаг РФ сегодня акции "Магнита" (+1,53%).

"Если в пятницу инвесторам удастся подтянуть бумагу выше 4720 рублей, можно будет говорить о выходе из диапазона и смене тренда на полноценно растущий", — считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах снижения в четверг оказались GDR TCS (-3,59%) и акции "Яндекса" (-2,94%).
Прогноз на пятницу
В пятницу в фокусе внимания рынков продолжат оставаться геополитика, динамика заболеваемости коронавирусом, сигналы регуляторов и статистика, считает Александр Бахтин.

"В частности, на настроения инвесторов завтра могут повлиять сентябрьский индекс потребительского климата Германии (Gfk), данные по потребительским расходам в США за июль", — добавил он.

Из корпоративных новостей завтра "Россети" и ФСК ЕЭС опубликуют финансовые результаты за второй квартал и проведут телефонные конференции с инвесторами.
По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу может сформироваться в диапазоне 2885-3035 пунктов, курс рубля к доллару — в пределах 74,8-75,8 рубля.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , Александр Бахтин , Владимир Потапов , Анна Бодрова , ФРС , ФСК ЕЭС , "Магнит" , Россети , Яндекс
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