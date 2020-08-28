Рубль смог частично отыграться

Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики инвестиционной компании «Восточные ворота»: «Ничего страшного сейчас не происходит, и несмотря на то, что мы находимся, прямо скажем, на верхней границе диапазона, пока ситуация кажется под контролем, и пока она не выходит за рамки чего-то неприятного, но все еще стандартного. То, что мы видим конкретно вчера и сегодня, в большей степени обусловлено некоторой нервозностью инвесторов перед грядущими заявлениями от ФРС
и совершенно логичным выходом из рисковых активов, к которым, безусловно, рубль относится. Плюс давайте добавим нестабильную ситуацию вокруг нефти, нестабильную геополитическую ситуацию, которая добавляет нервозности. И вот если мы все это рассмотрим комплексно, то получается, что в общем-то рубль не так плохо себя и чувствует на данный момент. Что касается дальнейших движений, август всегда для РФ, для рубля очень тяжелый, пока мы его переживаем с честью и без каких-то особых потерь. Может быть, мы побудем какое-то время на этих уровнях, может быть, еще рубль или два наверх, но генерально, повторю, это скорее верхняя граница диапазона, и стоит ждать валюту все-таки пониже. Если по рублю мы находимся в ситуации, когда дальше расти-то кажется уже некуда доллару/евро относительно рубля, то относительно фондовых рынков ситуация похуже. Мне кажется, что в сентябре мы скорее увидим индексы в моменте гораздо ниже текущих отметок, чем гораздо выше».