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Рубль отыграл часть падения к доллару и евро

BFM.RU
1 час назад
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Доллар в четверг потерял около 25 копеек, сейчас составляет 75 рублей ровно. Евро потерял полрубля и опустился до значения 88,7.
Рубль смог частично отыграться
Фото: ТАССТАСС
Рубль растет на фоне фиксации прибыли после сильного падения накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. При этом еще накануне евро показывал рекордный рост, пробив отметку в 89 рублей впервые с 30 марта. На не самом стабильном геополитическом фоне такие скачки неудивительны, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики инвестиционной компании «Восточные ворота» Александр Тимофеев.
Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики инвестиционной компании «Восточные ворота»: «Ничего страшного сейчас не происходит, и несмотря на то, что мы находимся, прямо скажем, на верхней границе диапазона, пока ситуация кажется под контролем, и пока она не выходит за рамки чего-то неприятного, но все еще стандартного. То, что мы видим конкретно вчера и сегодня, в большей степени обусловлено некоторой нервозностью инвесторов перед грядущими заявлениями от ФРС и совершенно логичным выходом из рисковых активов, к которым, безусловно, рубль относится. Плюс давайте добавим нестабильную ситуацию вокруг нефти, нестабильную геополитическую ситуацию, которая добавляет нервозности. И вот если мы все это рассмотрим комплексно, то получается, что в общем-то рубль не так плохо себя и чувствует на данный момент. Что касается дальнейших движений, август всегда для РФ, для рубля очень тяжелый, пока мы его переживаем с честью и без каких-то особых потерь. Может быть, мы побудем какое-то время на этих уровнях, может быть, еще рубль или два наверх, но генерально, повторю, это скорее верхняя граница диапазона, и стоит ждать валюту все-таки пониже. Если по рублю мы находимся в ситуации, когда дальше расти-то кажется уже некуда доллару/евро относительно рубля, то относительно фондовых рынков ситуация похуже. Мне кажется, что в сентябре мы скорее увидим индексы в моменте гораздо ниже текущих отметок, чем гораздо выше».
Рынок российских акций снизился вслед за нефтью и фондовой Европой. В то же время в США рынки растут на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла — Федрезерв одобрил новую стратегию для сохранения низких ставок.
Все это должно в итоге стабилизировать рынки не только в Штатах, но и в России. Итоги для рубля и рынков в этом месяце подводит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русс-инвест» Дмитрий Беденков.
Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русс-инвест»: «В целом по итогам месяца мы видим достаточно скромный рост. Я бы отметил ряд факторов, которые повлияли против рубля. Сказывается снижение ставки ЦБ, и мы видим такой отложенный эффект. В то же время мы видим уменьшение, отток капитала из долговых бумаг, индекс гособлигаций на Мосбирже за этот месяц снизился на 0,5%, инвесторы ищут более эффективные способы вложения средств и воспользуются тем, что рынки гособлигаций хорошо выросли. Другим фактором я бы назвал определенную стабилизацию цен на нефть, и для дальнейшего роста нужны дальнейшие поддерживающие факторы, которых пока нет. И на этом фоне мы видим, что потенциал укрепления рубля связан именно с фактором цен на нефть, он в данное время сдержанный. Коррекция вниз на мировых рынках назрела, с учетом достаточно агрессивного роста в последние месяцы, тем не менее мы видим, что поддерживающие факторы достаточно сильные, и в целом мировые рынки пока что стабильны. Поэтому я думаю, что в целом поддерживающие факторы достаточно сильны на фондовом рынке и в целом это будет отражаться на некоторой стабилизации в среднесрочной перспективе».
Курс Центробанка на пятницу: доллар — 75,2 рубля, евро — 88,9 рубля.
Комментарии2
Рынки,Джером Пауэлл,Дмитрий Беденков,Александр Тимофеев,Русс-Инвест,Московская биржа,Центральный банк России,ФРС,
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