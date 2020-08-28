Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
98.33
$
74.78
88.71
88.90
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
45.55
+0.24 Золото
1959.44
+0.17 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1915
+0.0101
13.08
1.1814
25.08
17.08
03.08

Биржи АТР закрылись в основном ростом, но японский индекс потерял 1,4% из-за отставки Абэ 

Прайм 33 минуты назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: Reuters
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом, при этом японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 1,4% на фоне заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ об отставке, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6% — до 3403,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 2305,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,6%, до 25422,06 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,4% — до 2353,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,86%, до 6073,8 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 1,41%, до 22882,65 пункта.
Трейдеры в пятницу отыгрывали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоуле по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей. Так, комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%, что свидетельствует о продолжении проинфляционной политики регулятора.
Федрезерв указал, что "после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, соответствующая денежно-кредитная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% на протяжении некоторого времени".
Японский Nikkei, который рос на протяжении большей части торговой сессии, перешел к резкому снижению после того, как Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии по причинам, связанным со здоровьем.

"Это негативный фактор для японского рынка акций, потому что вызывает вопросы относительно политических перспектив в стране", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).

Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Прайм: последние новости
Рубль растет к доллару и замедлил рост к евро вслед за динамикой форекс Рубль растет к доллару и замедлил рост к евро вслед за динамикой форекс Золото дорожает на опасениях за состояние экономики США Золото дорожает на опасениях за состояние экономики США Биржи АТР в основном растут после выступления главы ФРС США Биржи АТР в основном растут после выступления главы ФРС США
Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Джером Пауэлл , ФРС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт США и Европы вышел на новую стадию
Конфликт США и Европы вышел на новую стадию
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
В России изменят зарплаты бюджетников
В России изменят зарплаты бюджетников
Россия может остаться без тракторов
Россия может остаться без тракторов
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть